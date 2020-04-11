الصحة العالمية تدرس تقارير إصابة متعافين من كورونا مجدداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، إنها تدرس تقارير تفيد بأن بعض مرضى "كوفيد-19"، جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد أن كانت سلبية وكانوا على وشك الخروج من المستشفيات. وكان مسؤولون في كوريا الجنوبية ذكروا أمس الجمعة، أن 91 مريضاً كان يُعتقد أنهم تعافوا من فيروس كورونا المستجد ثبتت إيجابية تحاليلهم مرة أخرى. وقالت جيونغ إيون-كيونغ مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر صحافي إن "الفيروس ربما يكون قد نشط مجدداً، لكن العدوى لم تنتقل للمرضى مرة أخرى". ورداً على سؤال عن التقرير، قالت منظمة الصحة العالمية التي تتخذ من جنيف مقراً لها في بيان مقتضب "نحن على علم بهذه التقارير التي أفادت بأن أفراداً أثبتت التحاليل سلبية إصابتهم بكوفيد-19، جاءت نتائج فحوصهم إيجابية مرة أخرى بعد بضعة أيام". وقالت "نحن على اتصال وثيق مع خبرائنا الإكلينيكيين ونعمل بجد للحصول على مزيد من المعلومات حول تلك الحالات الفردية، من المهم التأكد من أنه عندما يتم جمع عينات للاختبار من المرضى المشتبه بهم، يتم إتباع الإجراءات بشكل صحيح". وأضافت المنظمة "بما أن كوفيد-19 هو مرض جديد، فنحن بحاجة إلى المزيد من البيانات المتعلقة بالوباء لاستخلاص أي استنتاجات حول طريقة تفشي الفيروس". ووفقاً للإحصائيات، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد 100 ألف أمس، في حين تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة 1.6 مليون.

