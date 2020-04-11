وفاة عامل مصري بجدة متأثراً بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

أعلنت وزاة القوى العاملة بالقاهرة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للقنصلية المصرية بجدة، تلقى تقريرا عاجلا من المستشار العمالي، بالمملكة العربية السعودية، يفيد بوفاة المواطن المصري جعفر محمد الحسيني، متأثراً بفيروس كورونا. وأوضحت القوى العاملة المصرية في بيان لها، أن الحسيني يعمل بمؤسسة سلطان الشريف للمقاولات العامة، وأنه نظراً للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا" المستجد، فقد قام المكتب بالتنسيق والمتابعة للوقوف على إجراءات دفن الجثمان بالتنسيق مع رئيس الجالية بالمدينة المنورة. وأكد البيان، أنه سيتم متابعة مستحقات المتوفي أولا بأول مع أسرته بعد إرسال إعلام الوراثة فور انتهاء فترة الحظر وعودة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمملكة.

