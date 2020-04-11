نبيلة مكرم: مصر لن تتأخر في إغاثة أبنائها العالقين في دول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، أن الدولة المصرية لا تستهين بغني أو فقير من العالقين في الخارج. وأوضحت مكرم، في بيان لها: أن هناك عدداً من المصريين العالقين في الخارج حاليا، ونسعى لتلبية قراراهم في العودة، ومن ضمنهم المصريون العالقون في جزر المالديف. وأضافت وزيرة الدولة الهجرة المصرية، أن مختلف المصريين المتواجدين حالياً في المالديف وبالي وجاكرتا وتايلاند وباكستان والهند مصريين، مثلهم مثل كل المصريين العالقين في كل أنحاء العالم، وغالبيتهم من أسر متوسطة وانقطعت عنهم سبل الإعاشة، كما أن عددهم كبير فعلياً. وأكدت مكرم، أن الدولة المصرية عندما بدأت في عملية إعادة العالقين، منحت الأولوية لأبنائها في المملكة العربية السعودية والكويت، وهناك خطة لإعادة باقي العالقين في مختلف دول العالم، ومصر لن تتأخر عن استغاثة أبنائها. يذكر أن الدولة المصرية، سيرت أكثر من 70 رحلة جوية لإعادة أبنائها العالقين في مختلف دول العالم منذ غلق المطارات الدولية، بسبب تنفيذ إجراءات مكافحة فيروس كورونا الوبائي.

