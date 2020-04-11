الإمارات: قرار ”أوبك+“ سيكون له أثر كبير في إعادة التوازن لسوق النفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت الإمارات، إن قرار ”أوبك+“ خفض إمدادات النفط سيكون له أثر كبير في إعادة التوازن للسوق النفطية، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

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جاء ذلك في تغريدة لوزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل محمد بن فرج المزروعي، نشرها عبر حسابه على موقع ”تويتر“، اليوم السبت، قال فيها: ”قرار التخفيض الأكبر للإنتاج في تاريخ المنظمة سوف يكون له أثر كبير في إعادة التوازن للسوق النفطية في وقت يشهد فيه العالم تكاتف الجميع لمواجهة وباء كورونا“، مشيرا إلى أن ”القرار سيساعد في تحقيق التوازن بين الإمدادات والطلب“.

وقدم الوزير الإماراتي الشكر للسعودية، التي دعت للاجتماع الذي توصلت فيه ”أوبك“ بقيادة السعودية وحلفائها بقيادة روسيا، المعروف باسم ”أوبك+“، لاتفاق للحد من إنتاج الخام بمقدار 10 ملايين برميل يوميا أو ما يوازي 10% من الإمدادات العالمية بعد محادثات ماراثونية جرت يوم الخميس الماضي.