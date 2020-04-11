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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي: تجنيد روسيا للمواطنين في القرم ينتهك القوانين الدولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020
حذر الاتحاد الأوروبي اليوم السبت من أن التجنيد العسكري الذي تمارسه القوات المسلحة الروسية في شبه جزيرة القرم ومدينة سيباستوبال "ينتهك القانون الانساني الدولي". وذكر متحدث باسم الهيئة الأوروبية للعمل الخارجي في بيان أن الاتحاد الأوروبي "لا ولن يعترف" بضم شبه جزيرة القرم من جانب روسيا بشكل غير قانوني، محذراً من عدم شرعية تجنيد المواطنين في شبه الجزيرة من جانب الجيش الروسي. وكشف المتحدث "هذا يمثل انتهاكاً للقانون الانساني الدولي. الاتحاد الروسي يخضع للقوانين الدولية وملتزم بحماية حقوق الانسان في شبه الجزيرة". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يواصل مطالبة روسيا "بوقف جميع مخالفات القانون الدولي" في القرم. كما انتقدت أوكرانيا وبريطانيا تجنيد الروس في شبه جزيرة القرم.
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