مسؤول صيني: محاولات تشويه صورة بكين وإلحاق الضرر بها لن تنجح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

اعتبر السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ، قيام البعض بجذب الأنظار من خلال ترويج ما يسمى بـ"مطالبة الصين بالتعويض" لا يثير إلا السخرية والاستهزاء، دون أي تأثير على الصداقة التقليدية العميقة التي تجمع الصين ومصر. وقال السفير في مجموعة تغريدات له على موقع تويتر، اليوم السبت، إن محاولات تشويه صورة الصين وإلحاق الضرر بمصالحها، لن تنجح، وذلك على خلفية ترويج أقوال مطالبة الصين بتحمل المسؤولية عن تفشي فيروس كورونا المستجد". وتابع السفير قائلا "لاحظنا بعض القوى المعادية للصين في المجتمع الدولي تدعى مؤخرا أن الصين يجب عليها تحمّل المسؤولية عن تفشي فيروس كورونا المستجد، وتطالب الصين بالتعويض، حيث يوجّه بضعة أشخاص من مصر أيضا اتهامات باطلة مماثلة للصين على المواقع الإلكترونية"، مؤكدا أن هذه الأقوال السخيفة لا أساس لها من الصحة. وأشار السفير الصيني إلى أن الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تؤكدان على أن فيروس كورونا المستجد هو عدو مشترك للبشرية وينبغي عدم وصم أي دولة بالفيروس، معربتين عن تقديرهما لمساهمات الصين وتضحياتها الهائلة في مكافحة هذا الوباء العالمي". كما أشار السفير إلى أن بلاده كانت الدولة الأولى التي أبلغت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن هذا لا يعني أن منشأ الفيروس هو مدينة ووهان الصينية، وإن الافتراء على الآخرين لا يستطيع القضاء على الفيروس، تستغل حاليا بعض القوى المعادية للصين موضوع فيروس كورونا المستجد لوصم الصين وتضليل الرأي العام من خلال اختلاق الشائعات وترويجها، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض التعاون الدولي وتهديم الثقة العالمية بخصوص مكافحة فيروس كورونا المستجد".

