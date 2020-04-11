موسكو: زيادة عدد الأسِرَّة في مستشفياتها بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

تعتزم العاصمة الروسية زيادة عدد الأسِرَّة في مستشفياتها بسبب جائحة كورونا جراء تزايد أعداد المرضى ذوي الحالات الخطيرة. وقالت نائبة عمدة موسكو، أنستاسيا راكوفا، اليوم السبت إن من المنتظر خلال الأسبوعين المقبلين زيادة عدد الأسِرَّة إلى 10 آلاف سرير، وكان من المفترض بالأساس أن تخصص موسكو نحو 20 ألف سرير لمرضى فيروس كورونا. وسوف يتم توزيع الأسِرَّة على 25 مستشفى. وأضافت راكوفا أن "انتشار فيروس كورونا الذي تشهده موسكو بشدة على وجه الخصوص، يفوق قدرات نظام الرعاية الصحية في العاصمة". ولدى روسيا ما مجموعه 13500 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد19- حتى اليوم السبت، وتوفى نحو 100 شخص. وتدخل قيود أكثر صرامة يرجى منها إبطاء انتشار الفيروس سريع الانتقال حيز التنفيذ في موسكو الاثنين المقبل. ويجب أن تغلق أغلبية الشركات بشكل مؤقت ويتحتم على الأشخاص الذين يريدون العمل خارج المنزل الحصول على تصريح خاص.

