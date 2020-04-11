الشرطة الموريتانية توقف معالجاً شعبياً يدعي القدرة على شفاء كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020 أقفلت الشرطة الموريتانية في ولاية نواكشوط الجنوبية، مالك مركز "أحباب الرسول" للرقية يحظيه ولد داهي، وذلك بعد شكوى تقدمت بها وزارة الصحة تم توجيه إليه عدة اتهامات. وذكرت وكالة "أخبار" الموريتانية، أن ولد داهي كان أعلن قبل أيام عن تمكنه من إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد، حيث استدعته وزارة الصحة عقب نشر مقطع فيديو يعلن فيه الأمر، وقررت إغلاق مركزه. وينتظر أن تجري الشرطة تحقيقاً مع المعتقل قبل إحالته إلى النيابة العامة.





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