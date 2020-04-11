ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في العراق إلى 72

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

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أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت عن تسجيل حالتي وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات الى 72 والإصابات الى 1318.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن ”عدد الإصابات التي سجلت في مختبراتنا لهذا اليوم 39 إصابة موزعة على بغداد والنجف والسليمانية وكربلاء والبصرة وواسط والمثنى وذي قار وكركوك، كما تم تسجيل حالتي وفاة في بغداد والسليمانية، بالإضافة الى تسجيل (51) حالة شفاء، في عموم البلاد“.

وأضافت الصحة العراقية، أن ”عدد الإصابات ارتفع في عموم العراق الى 1318 وعدد الوفيات الى 72 وحالات الشفاء الى 601“.