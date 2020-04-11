اخبار العالم

الجزائر تسجل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تسجل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

الجزائر تسجل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم "السبت"  تسجيل 19 حالة وفاة، و64 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس  كورونا المستجد(كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

Advertisements

 

وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الايجاز الصحفي اليومي، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 275 حالة، فيما وصل مجموع الإصابات الى 1825 حالة مؤكدة.

 

وأكد فورار تعافي 55 حالة جديدة، ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 460 شخصا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تسجل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا