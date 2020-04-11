شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تسجل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم "السبت" تسجيل 19 حالة وفاة، و64 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الايجاز الصحفي اليومي، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 275 حالة، فيما وصل مجموع الإصابات الى 1825 حالة مؤكدة.

وأكد فورار تعافي 55 حالة جديدة، ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء إلى 460 شخصا.