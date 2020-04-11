أمير قطر ينتقل إلى دولة أفريقية لحماية نفسه من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 أبريل 2020

الدوحة - الخليج 365

تحدثت وسائل إعلام عن انتقال أمير قطر إلى دولة أفريقية مكونة من عدة جزر في المحيط الهندي للحماية من فيروس كورونا.



ووفق متابعة "الخليج 365"، فقد جرى على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي تداول أنباء عن انتقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جمهورية سيشل حيث عزل نفسه وحاشيته المقربة على جزيرة هناك للحماية من فيروس كورونا.

وجمهورية سيشل هي دولة أفريقية مكونة من عدة جزر في المحيط الهندي.

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وقال موقع “إرم نيوز“ إن لا يمكن الجزم بصحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيما لم يستجب مكتب الاتصال الحكومي في قطر لطلب التعليق على الأنباء المتداولة.

ويعتبر اللجوء إلى الجزر خيارًا اعتمده عدد كبير من الأثرياء حول العالم غير أنه لم يعلن في السابق عن قيام أي رئيس دولة بهذا الإجراء.

ولم يظهر أمير قطر في أي نشاط رسمي مصور في الآونة الأخيرة في قطر منذ تزايد الإعلان عن حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل أسابيع.

وأعلنت قطر حتى الآن عن 2512 حالة إصابة بفيروس كورونا.