السلطات الإيطالية: 4694 إصابة جديدة بفيروس كورونا و619 حالة وفاة

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، تسجيل 619 حالة وفاة جديدة جراء إصابتها ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، خلال ​الساعات​ الـ 24 الأخيرة.

وأشارت السلطات إلى أنه تم تسجيل 4694 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 152271 حالة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن حوالي 30 ممرضا وممرضة ومساعداً طبيا قضوا بالفيروس، في حين شدد المعهد العالمي للصحة على أن حوالي 10% من المصابين في عموم البلاد، هم من أفراد الطواقم الطبية.