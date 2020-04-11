بومبيو: أميركا ستقدم حزمة مساعدات كبيرة لإيطاليا لمواجهة كورونا

أشار ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، إلى أن "​الولايات المتحدة​ ستقدم حزمة مساعدات كبيرة لصديقتها وحليفتها ​إيطاليا​، لمساعدتها في احتواء ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".

وفي تغريدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لفت بومبيوً إلى أن "أصدقاءنا الإيطاليون يعملون على مدار الساعة، وستساهم هذه المساعدة في تعزيز جهودهم، وسنهزم هذا بالوقوف معا".

كان بومبيو أعرب في وقت سابق، عن سعادته بتبرع الأميركيين بأكثر من 1.5 مليار دولار للمتضررين من فيروس كورونا حول العالم، والذي أودى بحياة الألاف وأصيب به أكتر من مليون و300 ألف بمختلف الدول".