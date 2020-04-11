الخارجية الروسية: اتقفنا مع واشنطن على إنشاء مجموعة عمل مشتركة في مجال الفضاء

أفاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن "موسكو وواشنطن اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل مشتركة في مجال الفضاء"، لافتاً إلى أنه "الدولتان في مرحلة الاتفاق على جدول الأعمال، أي المواضيع التي سيتم العمل عليها".
وكان الكرملين أشار في وقت سابق إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث أمس الجمعة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، التدابير المتخذة في بلديهما بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التعاون في مجال الفضاء".
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