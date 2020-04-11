الخارجية الروسية: اتقفنا مع واشنطن على إنشاء مجموعة عمل مشتركة في مجال الفضاء

أفاد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن "​موسكو​ و​واشنطن​ اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل مشتركة في مجال الفضاء"، لافتاً إلى أنه "الدولتان في مرحلة الاتفاق على جدول الأعمال، أي المواضيع التي سيتم العمل عليها".

وكان ​الكرملين​ أشار في وقت سابق إلى أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ بحث أمس الجمعة مع نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​، التدابير المتخذة في بلديهما بشأن مكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التعاون في مجال الفضاء".