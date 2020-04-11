السلطات الكندية تسجل 1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا و79 حالة وفاة

أعلنت السلطات الكندية تسجيل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، نوازياً مع تسجيل 1316 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، حذّر في وقت سابق من أن "الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا في البلاد لن تنتهي حتى الصيف، ولن تعود كندا إلى الوضع الطبيعي حتى يتم التوصل إلى لقاح"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر قد يستغرق نظرياً عاما ونصف".
وشدد ترودو على أن "البلاد في مرحلة مبكرة من تفشي المرض لأن الفيروس جاء إلى كندا في وقت متأخر عن بعض الدول الأخرى"، موضحاً أن "الموجة الأولى لن تصل إلى ذروتها حتى أواخر الربيع".
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