السلطات البريطانية: جونسون يتماثل للشفاء وحالته في تحسن مستمر

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن "حالته في تحسن مستمر، وأنه يتماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بشكل عاجل"، مشداً على أنه "يواصل تحقيق تقدم جيد جداً".
وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، شدد على ضرورة بقاء الناس في المنزل ما لم يكن هناك سبب وجيه جدا للخروج، موضحاً أن "بلاده لم تبلغ ذروة تفشي الفيروس بعد".
وشدد على أنه "رغم بدء استقرار معدل الحالات التي تنقل إلى المستشفيات، فإن هذا لا يمثل دليلا كافيا على أن البلاد قد تجاوزت الأسوأ".
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