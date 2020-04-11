الحكومة السورية تمدد تعليق الدوام في المدارس والجامعات حتى 2 أيار

أعلنت ​الحكومة السورية​ تمديد تعليق الدوام في ​المدارس​ والجامعات حتى 2 من شهر أيار القادم، مطالبة "بالتشدد بتطبيق إجراءات الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلباً على ​السلامة العامة​".

وفي وقت سابق، أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ تسجيل ثلاث إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 19 إصابة.

وأعلنت الوزارة في التاسع والعشرين من الشهر الماضي تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل أول إصابة بالفيروس المستجد في الـ 22 من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.