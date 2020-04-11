عمدة موسكو يوقع مرسوما بشأن فرض نظام التصاريح الرقمية للتنقل داخل موسكو وضواحيها

وقع عمدة ​موسكو​ ​سيرغي سوبيانين​ مرسوما بشأن فرض نظام التصاريح الرقمية للتنقل داخل العاصمة موسكو وضواحيها، حيث سيصبح إلزاميا بدءا من يوم الأربعاء 15 نيسان الحالي.

وكان سوبيانين قد أفاد بأن التصاريح ستكون قاصرة في البداية على من يتوجه إلى العمل، وبعد ذلك سيتم توسيعها لأي نوع من السفر.

وأشار إلى أن المدينة قد تحدد مرحلة ثالثة تلزم فيها الأشخاص بالحصول على تصريح للتنقل في نطاق أحيائهم الخاصة بهم.

ويأتي النظام الجديد بعدما حذر مسؤولون من أن النظام الصحي في موسكو يتعرض لضغوط بشكل متزايد جراء استمرار تفشي فيروس كورونا، على الرغم من أمر البقاء في المنزل الصادر في 30 آذار الماضي.