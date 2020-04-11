ذبيان: خطة الحكومة المسربة كشفت أن النهج الاقتصادي الريعي لم يتغير

رأى رئيس "تيار ​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​، في تصريح له، أن "خطة ​الحكومة​ الاصلاحية المسربة كشفت أن النهج الاقتصادي الريعي لم يتغير، في وقت كنا نأمل بخطة اقتصادية تهدف الى تعزيز الزراعة والصناعة وتعزيز اقتصاد الانتاج، فالمرحلة المقبلة تتطلب بناء واقع اقتصادي قائم على القطاعات المنتجة بظل الأزمة الاقتصادية العالمية".

واعتبر ذبيان أن "ما يتم تداوله عن خطط مالية لا يبشر بالخير، خصوصاً وأن كل ما يتم تسويقه لا يسمح للمودعين بالحصول على أموالهم في هذه الظروف العصيبة"، وسأل: "ما الذي يمنع الدولة عبر الاجهزة الأمنية والقضائية من ملاحقة الصرافين الشرعيين وغير الشرعيين ومن يغطيهم من أجل انهاء مسألة التلاعب بسعر الصرف رغم صدور قرار بهذا الخصوص، أم ان هناك جهات مستفيدة من هذا التفلت الحاصل؟"

من جهة ثانية، دعا ذبيان الحكومة إلى "اتخاذ خطوة جريئة تسجل لها من خلال استعادة العلاقة الطبيعية مع ​سوريا​ وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين لما فيه مصلحة لبنان اولا فسوريا تشكل المنفذ البري الوحيد للبنان الى الخليج ونحن في المرحلة القادمة سنكون بأمس الحاجة الى افضل العلاقات مع سوريا، التي لديها اكتفاء غذائي وقادرة على الوقوف الى جانب لبنان مجددا، كما سبق ووقفت الى جانبه في مختلف الأزمات".