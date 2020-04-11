جميل السيد رداً على أحمد الحريري: لأحمق العائلة يومكم مقبل تحت أقدام الناس

رد النائب ​جميل السيد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على أمين عام تيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​، متوجهاً إلى الأخير بالقول: "لاحمق العائلة، نعم يومكم مقبل لكن لن يكون سجناً أو هريبة بل تحت أقدام الناس الذين ضحكتم عليهم وأفقرتموهم من صيدا وبيروت إلى الشمال والبقاع"، مضيفاً: "تروْنَهُ بعيداً ونراهُ قريباً".

وأشار إلى أنه "إذا كان مبلغ 27 مليون دولار صحيح، أخبروا اللجنة أن هذا المبلغ قبضته ثمناً لقتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وبلطوا البحر".

وكان الحريري قد لفت، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن السيد "يبخ سموم وحقارة على كل شيء يحمل اسم الحريري"، مشيراً إلى أن "السيد يحاضر بالعفة والنزاهة وهو علم من اعلام النهب والفساد وتهريب الأموال".

وأكد الحريري أننا "صرفنا عمرنا ومالنا في خدمة الناس وتعمير البلد"، متوجهاً إلى السيد بالقول: "أمثالك صرفوا حياتهم بالتخريب على الأوادم يا حرامي".

ولفت الحريري إلى أن السيد أصبح نائباً مقابل شراء صمته بعد أن فضحت لجنة التحقيق الدولية الملايين المخبأة في منزله، مشيراً إلى أن "حبل الكذب قصير وسنراك وراء القضبان مرة ثانية".