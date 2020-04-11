الصحة الجزائرية: وفاة 19 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية عن "وفاة 19 شخصا جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​، كما تم تسجيل 64 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1825". وارتفعت حالات التعافي من فيروس كورونا في الجزائر إلى 405 حالة شفاء، بعد تسجيل 58 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية. ووصلتأمس طائرتان عسكريتان جزائريتان من نوع "إليوشين – 76" قادمة من العاصمة الصينية بكين، تحمل معها 30 طنا من معدات ومستلزمات طبية لمجابهة جائحة كورونا، وهي الدفعة الثانية التي تصل في غضون أسبوع.

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