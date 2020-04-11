افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان مدير مسشتفى "الهمشري" رياض ابو العينين، أكد ان نتيجة فحص فيروس كورونا الذي أجري في المستشفى لسائق تاكسي فلسطيني سلبية، ولكن طلب منه الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما حيث يقيم في مخيم البرج الشمالي في منطقة صور، على ان تتابع حالته الصحية يوما.
وقد اثارت قضية سائق التاكسي ضجة في الاوساط الفلسطينية في منطقة صور، حيث قامت قوات الامن الوطني الفلسطيني بالتعاون مع الدفاع المدني الفلسطيني واللجان الشعبية والقوى الأمنية بنقله الى مستشفى "الهمشري" في صيدا وحجر جميع أفراد عائلته ورصد جميع الأشخاص التي تم الاتصال معهم.
واشار ابو العينين انه اجرى اتصالا بقائد منطقة صور في الامن الوطني الفلسطيني العميد توفيق العبد الله وابلغه بان نتيجة الفحص جاءت سلبية، واتفقا على حجره في المنزل ونقل عائلته الى مكان آخر ومتابعة حالته الصحية يوميا لمدة اسبوعين وومعاودة اجراء فحص كورونا مجددا.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الإشتباه بإصابة سائق تاكسي فلسطيني بفيروس كورونا ونتيجة فحصه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.