النشرة: الإشتباه بإصابة سائق تاكسي فلسطيني بفيروس كورونا ونتيجة فحصه

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان مدير مسشتفى "الهمشري" رياض ابو العينين، أكد ان نتيجة فحص ​فيروس كورونا​ الذي أجري في ال​مستشفى​ لسائق تاكسي فلسطيني سلبية، ولكن طلب منه الالتزام ب​الحجر المنزلي​ لمدة 14 يوما حيث يقيم في ​مخيم البرج الشمالي​ في منطقة صور، على ان تتابع حالته الصحية يوما.

وقد اثارت قضية سائق التاكسي ضجة في الاوساط الفلسطينية في منطقة صور، حيث قامت ​قوات الامن الوطني الفلسطيني​ بالتعاون مع ​الدفاع المدني الفلسطيني​ و​اللجان الشعبية​ و​القوى الأمنية​ بنقله الى مستشفى "الهمشري" في صيدا وحجر جميع أفراد عائلته ورصد جميع الأشخاص التي تم الاتصال معهم.

واشار ابو العينين انه اجرى اتصالا بقائد منطقة صور في الامن الوطني الفلسطيني العميد توفيق العبد الله وابلغه بان نتيجة الفحص جاءت سلبية، واتفقا على حجره في المنزل ونقل عائلته الى مكان آخر ومتابعة حالته الصحية يوميا لمدة اسبوعين وومعاودة اجراء فحص كورونا مجددا.