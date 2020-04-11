جامعة جونز هوبكنز: أميركا تسجل أكبر عدد من الإصابات بكورونا متقدمة على إيطاليا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيرزس كورونا متقدمة على ​إيطاليا​".

وفي وقت سابق، أعلن عمدة ولاية ​نيويورك​ الأميركية بيل دي بلاسيو، تمديد إغلاق ​المدارس​ إلى نهاية ​العام الدراسي​ بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​".



ولفت بلاسيو، خلال حديث صحفي، إلى أنه "من المؤلم أن أضطر لإخباركم بأنه لا يمكن إعادة فتح المدارس لما تبقى من ​السنة​ الدراسية، ولكنني أعلمكم أيضا بأن هذا إجراء صائب".

بالتوازي، أعلن حاكم الولاية ​أندرو كومو​، أن "إجمالي عدد الوفيات بالفيروس المستجد بلغ في نيويورك 8627 حالة، بعد تسجيل 783 حالة وفاة جديدة خلال ​الساعات​ الـ 24 الماضية".