جامعة جونز هوبكنز: أميركا تسجل أكبر عدد من الإصابات بكورونا متقدمة على إيطاليا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز أن "الولايات المتحدة الأميركية سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيرزس كورونا متقدمة على إيطاليا".
وفي وقت سابق، أعلن عمدة ولاية نيويورك الأميركية بيل دي بلاسيو، تمديد إغلاق المدارس إلى نهاية العام الدراسي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفت بلاسيو، خلال حديث صحفي، إلى أنه "من المؤلم أن أضطر لإخباركم بأنه لا يمكن إعادة فتح المدارس لما تبقى من السنة الدراسية، ولكنني أعلمكم أيضا بأن هذا إجراء صائب".
بالتوازي، أعلن حاكم الولاية أندرو كومو، أن "إجمالي عدد الوفيات بالفيروس المستجد بلغ في نيويورك 8627 حالة، بعد تسجيل 783 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية".
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