وزير الاشغال: تلقينا وعدا بتزويدنا بالـ Rapid Test من الصين

أعلن وزير الاشغال ميشال نجار في حديث لقناة الـ"OTV" اننا تلقينا وعدا بتزويدنا بالـ Rapid Test من الصين، مشيرا الى انه "من المفترض ان تصلنا كميات الاسبوع المقبل وهذا الامر سيساعدنا على رفع عدد الفحوصات يوميا".
وفي وقت سابق، أشار نجار إلى أنه "على ضوء تقييم المرحلة الأولى، سنقرر كيف ستتم المرحلة الثانية لعودة المغتربين”، لافتا إلى أن "رحلات يوم الاثنين لا تزال قائمة".
وشدد نجار على أنه "لا يمكننا إحضار جميع اللبنانيين في الخارج، وهذا أمر هائل بسبب عدد المغتربين الكبير"، وتابع "بدأنا بالدول التي تحتوي على أقل عدد من الإصابات، لكي نستطيع تحسين الإجراءات والبدء بإحضار اللبنانيين من البلدان الأكثر تضررا".
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