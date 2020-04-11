وهبي قاطيشا: للتكاتف والتضامن للإنتصار على وباء كورونا

أشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشا​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "بمناسبة أسبوعي ذكرى دخول سيدنا ​يسوع المسيح​ إلى أورشليم وقيامته العظيمة، وفي ظل الكارثة الإنسانية التي تعيشها اليوم شعوب الأرض قاطبة، أتوجه إلى كل المواطنين في عكار بالصلاة والدعاء لهم بالتكاتف والتضامن للإنتصار على هذا الوباء، وذلك بالتباعد الجسدي والتعاون الاجتماعي والإكثار من الصلاة، لنعود قريبا ونفرح من جديد في ​لبنان​ وعكار بالسلامين الصحي والروحي".

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