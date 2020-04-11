حذرت نقابة الأطباء أي طبيب أو منتحل صفة طبيب من إرسال رسائل الى الرأي العام من شأنها إلحاق الأذى بالطاقم الطبي والاستشفائي، وإثارة البلبلة في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها لبنان.
وبعد التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشريط فيديو مفبرك لطبيب يعمل في مستشفيات لبنان ومنها في الضاحية، طالبت نقابة الأطباء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بالتحري عن الفاعلين والمشاركين، معلنة أنها ستتقدم بشكوى لملاحقتهم أمام النيابة العامة التمييزية.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الأطباء: نحذر أي طبيب أو منتحل صفة من إثارة البلبلة بهذه الأوقات العصيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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