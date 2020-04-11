نقابة الأطباء: نحذر أي طبيب أو منتحل صفة من إثارة البلبلة بهذه الأوقات العصيبة

حذرت ​نقابة الأطباء​ أي طبيب أو منتحل صفة طبيب من إرسال رسائل الى الرأي العام من شأنها إلحاق الأذى بالطاقم الطبي والاستشفائي، وإثارة البلبلة في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها لبنان.

وبعد التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشريط فيديو مفبرك لطبيب يعمل في مستشفيات لبنان ومنها في الضاحية، طالبت نقابة الأطباء ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ بالتحري عن الفاعلين والمشاركين، معلنة أنها ستتقدم بشكوى لملاحقتهم أمام ​النيابة العامة التمييزية​.