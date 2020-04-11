الصحة السورية: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 25

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ عن "تسجيل 6 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 25 إصابة".

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات حتى 2 من شهر أيار القادم، مطالبة "بالتشدد بتطبيق إجراءات الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلباً على السلامة العامة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 19 إصابة.

وسجلت سوريا في التاسع والعشرين من الشهر الماضي أول وفاة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل أول إصابة بالفيروس المستجد في الـ 22 من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.