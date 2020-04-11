حسن مراد: لاستعادة الأموال المنهوبة من الفاسدين ووقف الهدر

أشار الوزير السابق ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "لست بوارد التعليق على أي موضوع يتعلق بال​سياسة​ أو أداء الحكومة، ولكن أمام ما يطرح من عناوين تستهدف حسابات المودعين، أرى أن تتجه الحكومة لاستعادة ​الأموال المنهوبة​ من الفاسدين ووقف الهدر على أقل تقدير، عسى أن يساهم ذلك في دعم ​الاقتصاد​ وتحسين الوضع المعيشي الصعب في زمن ​الكورونا​".

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