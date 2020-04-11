وزارة الأنباء الإماراتية: 4 وفيات و367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة​ الأنباء ​الإمارات​ية عن "تسجيل 4 ​وفيات​ و367 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد/ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20 وتعافي 170 حالة".

وفي وقت سابق، اعلن ​وزير الصحة​ الإماراتي، عبدالرحمن العويس، إجراء أكثر من نصف مليون فحص لفيروس كورونا المستجد.

وأكد العويس خلال مشاركته في الإحاطة اليومية المتعلقة بمستجدات المرض في البلاد، أن الإمارات أجرت 539 ألف و195 فحصا لكورونا خلال فترة قصيرة، ما يشكل رقما قياسيا، مؤكدا انه "سيتم خلال الفترة المقبلة مضاعفة عدد الفحوصات، وتوسيع دائرتها ونطاقها للكشف عن أي ​حالات​".