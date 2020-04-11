أعلن مستشفى بيروت الحكومي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19، أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى، وصل إلى 26 إصابة، وأنه تم استقبال 27 حالة مشتبه بإصابتها نقلت من مستشفيات أخرى.
كما أعلن تماثل حالة واحدة للشفاء من الفيروس "بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كل عوارض المرض"، وأن مجموع الحالات التي شفيت تماما منذ البداية وحتى تاريخه، بلغ 77 حالة شفاء.
وأكد أن جميع المصابين بالفيروس "يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل، ووضعهم مستقر ما عدا 3 اصابات وضعها حرج".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى بيروت الحكومي: حالة شفاء و3 إصابات وضعها حرج ولا وفيات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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