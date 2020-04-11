جونسون يشاهد الأفلام في المستشفى

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نصر المجالي: قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه يحرز "تقدماً جيداً للغاية" في شفائه من COVID-19، بينما استبعد وزراء عودته لممارسة مهامه في وقت قريب، وقالوا إن الأمر قد يستغرق أسابيع.

وتم إخراج جونسون من العناية المركزة يوم الخميس، بعد ثلاث ليال أمضاها هناك، وقال 10 داونينغ ستريت يوم الجمعة إن رئيس الوزراء تمكن من بدء المشي، على الرغم من أن شفائه كان في مرحلة مبكرة.

وقالت متحدثة باسم داونينغ ستريت "يواصل رئيس الوزراء إحراز تقدم جيد للغاية." وكان تم نقل جونسون (55 سنة) ، إلى العناية المركزة في سانت توماس في وسط لندن يوم الاثنين بعد تدهور حالته.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بأنه يشاهد حاليا الأفلام ويحل ألغاز لعبة "سودوكو" اليابانية، بينما قالت وسائل إعلام بريطانية إن جونسون يشاهد الفيلم الكوميدي Withnail وهو من بطولة ريتشارد إي غرانت وبول ماكيغان، وسلسلة أفلام "Lord of the Rings".

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صور طفله

وأشار مواقع إخبارية إلى أن خطيبة جونسون كاري سيموندز (32 سنة) التي تخضع هي الأخرى لعزلة ذاتية لإصابتها بفيروس كورونا بعثت له رسائل وصورا بالأشعة لطفلهما الذي يتوقع أن يرى النور في غضون أسابيع.

وأكد مكتب جونسون في وقت سابق، أن رئيس الوزراء لم يفقد وعيه أثناء خضوعه للعناية المركزة، فيما تم تكليف وزير الخارجية دومينيك راب بأداء مهامه مؤقتا.

وكان آخر ظهور لجونسون يوم الخميس الماضي من شرفة 11 داونينغ ستريت وهو المكتب المحاذي لمكتب رئيس الوزراء حيث لوح على إظهار "امتنانه" لموظفي الخدمات الوطنية الصحية NHS.

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