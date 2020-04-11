الأعلى للإعلام يطالب عدم إطلاق صفة الخبراء على الضيف إلا بعد التأكد من وظيفته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددا من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية وبرامج التوك شو، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية، وذلك فى إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط المشهد الإعلامى من حيث الالتزام بالمهنية باعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام و تطوره. وجاء من ضمن ضوابط عمل برامج التوك شو، أن يكون مقدم البرنامج ورئيس تحريره أعضاء نقابة الإعلاميين وأن يكون رئيس التحرير مسئولاً عما يذاع وعليه مراجعته ويكون لكل ملف داخل البرنامج معد ذو خبرة ومعلوم وأن يلتزم بالمرجعية يدعم الخبر أو المعلومة بتقرير مصور ويجمع بين الخبراء والمسئولين ولا يقتصر على طرف واحد. Advertisements وشددت الضوابط على ألا يطلق صفة الخبراء والمحللين على الضيوف إلا إذا كان الضيف يحمل هذه الصفة بحكم الوظيفة أو الدراسة، والتنويه عن مهنة الضيف والتأكد منها وأن يجمع بين فنون البرامج من حديث مباشر إلى لقاءات إلى اتصالات إلى تقارير مصورة وأن يلتزم البرنامج بالدقة والموضوعية فى الإعلان عن ضيوفه وحلقاته.

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