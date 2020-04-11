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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مبادرة " كلنا واحد"، فعاليات المرحلة الثانية عشر، والتى أطلقتها وزارة الداخلية، بدءً من مطلع الشهر الحالى لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، حيث قامت باستكمال توزيع عبوات المواد الغذائية على عدد من المنازل للأسر المستحقة والأكثر احتياجا بحى الأسمرات.

فيما واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، فعاليات المرحلة الثانية عشرمن مبادرة (كلنا واحد)، والتى أطلقتها وزارة الداخلية، بدءً من مطلع الشهر الحالى لتمتد حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور، فى أكثر من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالى 18 سلسلة بـ 776 فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع الإستراتيجية واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة .

ووفرت تلك الفاعلية كافة السلع بجودة عالية، وأسعار مخفضة، عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، كما تم التنسيق مع كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة إلى التنسيق مع كبار تجار الجملة، بإعداد سيارات متنقلة ومحملة بالسلع والمواد الغذائية، تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.



مبادرة كلنا واحد توزع المواد الغذائية على الأسر المستحقة بالأسمرات (2)

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مبادرة كلنا واحد توزع المواد الغذائية على الأسر المستحقة بالأسمرات (3)



مبادرة كلنا واحد توزع المواد الغذائية على الأسر المستحقة بالأسمرات (4)



مبادرة كلنا واحد توزع المواد الغذائية على الأسر المستحقة بالأسمرات (5)