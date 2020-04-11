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الجزائر تسجل 19 وفاة و64 إصابة جديدة بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

سجلت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم السبت، 64 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفروس المتسجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1825 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الوزارة الصحية سجلت 19 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي وفيات كورونا في البلاد إلى 275 حالة وفاة.

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