بركان "اناك كراكاتو" يثور في إندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - (د ب أ)

ثار بركان "اناك كراكاتو" في إندونيسيا، خلال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم السبت، لينبعث دخان ناري لمسافة 500 متر في الهواء، حسبما ذكر مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية اليوم.

وقال المركز، إن مستوى التحذير من البركان، الواقع بين جزيرتي جاوة وسومطرة، لا يزال في ثالث أعلى مستوى.

وقال أجوس ويبوو، رئيس مركز البيانات والمعلومات والاتصالات بالهيئة الوطنية للتخفيف من الكوارث إن نتائج رصد مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية تظهر أن الثوران سيظل مستمرا حتى صباح السبت (بالتوقيت المحلي).

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ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" عن السلطات المحلية أن الثوران البركاني يعد أقل حدة مقارنة بحالتي ثوران سابقتين في ديسمبر 2018 ويناير 2019.

وتسبب "اناك كراكاتو" في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) خلال ثوران في ديسمبر عام 2018، أسفرت عن مقتل أكثر من 430 شخصًا، وإصابة الآلاف.

وتسبب ثوران البركان عام 2018 في فقدان البركان للكثير من مستواه المرتفع .

وقد تكونت جزيرة "اناك كراكاتو" بعد الثوران الأسطوري لبركان "كراكاتو" في أغسطس عام 1883.