ميناء دمياط يُصدر 6 آلاف طن فوسفات ويستقبل 10 آلاف طن قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط انتعاشة في حركة تداول الحاويات والبضائع، اليوم السبت، واستقبلت الأرصفة 3 سفن للحاويات و8 للبضائع، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي عدد الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة.

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة، في بيان له، أن 3 سفن للحاويات و6 للبضائع غادرت الأرصفة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ، وشملت حركة الصادر 1000 طن يوريا و6350 طن فوسفات و1650 طن داي أمونيا و3850 طن رمل.

أضاف بيان المركز الإعلامي، أن حركة الوارد بلغت 2058 طن حديد و9600 طن قمح و18418 طن ذرة و5652 طن كسب عباد، موضحًا أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 201 حاوية مكافئة منها 162 حاوية مكافئة بحمولة إجمالية 4808 طن.

وتشمل الحاويات فواكه وخضروات وحاصلات زراعية يجرى تصديرها إلى السعودية وسوريا وسلوفنيا وإيطاليا وألمانيا وتركيا وأمريكا وإنجلترا وبريطانيا، لافتًا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 176138 طنا بينما في مخازن القطاع الخاص 125385 طنا.