"مشاهدة ثمنها الموت".. تفاصيل مقتل شاب في عين شمس برصاصة طائشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة مقتل مواطن بطلق ناري في عين شمس، أنه تلقى رصاصة طائشة أثناء مشاهدته مشاجرة بين اثنين fمحل سكنه في تمام الثانية من صباح الإثنين الماضي.

وتبين من التحريات أن المجني عليه يدعى "م. ن"، مالك عربة مأكولات في منطقة عين شمس، تنامى إلى مسامعه صوت شجار بين اثنين من الجيران، توجه إلى شرفة الشقة لاستطلاع الأمر، وخلال مشاهدته المشاجرة أصيب بطلقة طائشة في الرأس من سلاح ناري كان بحوزة أحد الجناة.

حاول الأهالي نقل المجني عليه إلى أقرب مستشفى لمحل سكنه لكنه توفي قبل وصوله، فتواصل جار للقتيل مع قسم الشرطة، وحضرت قوة أمنية للوقوف على ملابسات الواقعة، وفريق من نيابة عين شمس؛ للمعاينة.

بعد انتهاء المعاينة وسؤال شهود العيان طلبت نيابة عين شمس، سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة مقتل المجني عليه، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين والسلاح الناري المستخدم في الواقعة.