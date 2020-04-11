الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل وفيات في العالم بوباء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أعلنت جامعة هوبكنز الأمريكية، تخطي الولايات المتحدة معدل أعداد وفيات كورونا المستجد، المسجل في إيطاليا، اليوم السبت، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وسجلت الولايات المتحدة، حتى اليوم السبت، 19666 وفاة نتيجة الإصابة بوباء كورونا المستجد، متخطية إيطاليا المسجلة 19468 وفاة بالوباء.
فيما وصلت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة، 506008 إصابة، وفقًا لجامعة هوبكنز، التي تجري إحصائًا دوريًا لأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
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