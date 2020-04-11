زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب وسط كاليفورنيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 5.3 درجة، ضرب وسط كاليفورنيا اليوم السبت، ويقع مركز الزلزال على بعد 446 كيلومترا شمالي لوس انجليس وعلى عمق عشرة كيلومترات. وشهدت شوارع كاليفورنيا انتشار كبير لخيام المشردين في شوراع ولة كاليفورنيا الأمريكية خوفا من فيروس كاليفورنيا الأمريكية خوفا من فيروس كورونا ، ونشرت رويترز صورا توضح توزيع الوجبات المجانية على المشردين في الشوارع، كما قررت سلطات مدينة لوس انجلوس التي لا تملك مساكن باخسة الثمن، أن تعزل المشردين المصابين بفيروس كورونا المستجد في منازل نقالة مجهزة للتخييم وركنها في منطقة على شواطئها المطلة على المحيط الهادئ. وقد نقل أكثر من عشرين مشردا إلى موقع دوفيلير للتخييم في إل سيغوندو في ضاحية لوس أنجلوس الجنوبية. وقد وضع في المكان حوالى مئة منزل جنبا إلى جنب مع منظر رائع على البحر.

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