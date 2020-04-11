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وفاة أول مفتي في العالم بفيروس كورونا

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توفي الشيخ عبد الرحمن مرتضانوف، مفتي جمهورية إنجوشيا الروسية، اليوم، إثر إصابته بكورونا المستجد، ليصبح المفتي الأول في العالم الإسلامي المتوفى بالفيروس القاتل.

وحسبما أفادت الوكالة الفرنسية، في وقت سابق أفاد مصدر طبي، بأنه تم نقل مرتضانوف إلى

المستشفى بعد الاشتباه بإصابته بفيروس وتم تقييم حالته على أنها خطيرة.

ووفقا لأحدث البيانات، فقد تم تسجيل 29 إصابة بالفيروس المذكور في إنغوشيا.

وتم انتخاب مرتضانوف مفتيا لإنجوشيا

في يوليو 2019، وقبل ذلك عمل 20 عاما قاضيا شرعيا للجمهورية.

يشار إلى أن (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

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