نقابة الصحفيين باليمن تدين حكم إعدام الصحفيين

أدانت نقابة الصحفيين باليمن في بيان لها، اليوم السبت، الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة الجزائية التابعة لميليشيات الحوثيين بصنعاء بإعدام أربعة صحفيين وإبقاء ستة أخرين تحت الرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم التي قاربت على الستة أعوام.

وأكدت على رفضها هذا الحكم الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير واعتبرته استمرارا لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين ابتداءًا بالخطف والإخفاء مرورا بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية والتعامل معهم خارج ضمانات ونصوص القانون وحرمانهم من حق التطبيب والزيارة مرورا بالإيذاء النفسي لهم ولأسرهم والتوحش المتخذ تجاه مهنة الصحافة والعاملين فيها.

وأشارت في بيانها إلى معايشتها لمعاناة الصحفيين المختطفين وأسرهم، ومنذ بداية اختطافهم تعمل جاهدة لإيقاف الظروف

القاهرة لاحتجازهم والعنف الذي طالهم من قبل جماعة الحوثيين التي تعاملت بكل شراسة معهم إلا ان كل مساعي الإفراج عنهم لم تر النور لدى جماعة تبدي موقفا صلفا تجاه حرية الرأي والتعبير.

وقالت : " جاء هذا الحكم الجائر في الوقت الذي تطالب فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحفيين والمعتقلين خصوصا مع مداهمة فيروس كورونا للبلد فإن ذلك يكشف للعالم أجمع التعامل غير الإنساني والضاري الذي تعرض له الصحفيون خلال سنوات الاختطاف والتعسف دون مراعاة لحقوق الانسان ولا الإلتزام القانوني والأخلاقي

تجاه المختطفين.

ودعت نقابة الصحفيين كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن لرفض هذا الحكم الجائر وممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن الصحفيين وإنهاء معاناتهم.

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ويذكر أن المحكمة باليمن أدانت في جلسة عقدت اليوم دون حضور محامي الصحفيين عبد الخالق أحمد عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري وهشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي.

وحكمت المحكمة بإعدام الصحفيين عبد الخالق عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق المنصوري، و معاقبة هشام طرموم وهشام اليوسفي وهيثم راوح الشهاب وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي بالحبس والاكتفاء بالمدة التي قضوها بالحبس ووضعهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات حسب المحامي عبدالمجيد صبرة.

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