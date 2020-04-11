السودان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 19 حالة

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان، اليوم السبت، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 19 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، حسبما أفادت
وأشارت الوزارة، إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدةعدا حالتي وفاة سبق الإعلان عنهما، لافتة إلى أن إجمالي الحالات المشتبه فيها بلغت 268 حالة بجميع مراكز العزل بالسودان.
ودعت جميع المواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية والاتصال، إن شعروا بأي أعراض أو كانوا مخالطين لأي حالات مصابة، بالجهات المعني
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