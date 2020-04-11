تحالف رصد يدين إصدار الحوثيين حكما غير قانوني بإعدام 4 صحفيين مختطفين بصنعاء

شجب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" اليوم السبت إصدار ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة غير القانونية بصنعاء والخاضعة لسلطة مليشيا الحوثي حكما قضائيا جائرا ضد عشرة صحفيين يقبعون في سجونها منذ خمسة أعوام.

حيث حكم القاضي محمد مفلح بإعدام الصحفيين الأربعة، عبد الخالق أحمد عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري وهشام طرموم.

كما قضى بإدانة كلا من هشام اليوسفي وهيثم راوح وعصام بلغيث وحسن عناب وصلاح القاعدي

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بالحبس والاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن مع بقاءهم تحت رقابة الشرطة مدة ثلاث سنوات.

واستنكر تحالف رصد الحكم غير القانوني الصادر عن محكمة تفتقر الى الولاية القانونية وتسيطر عليها مليشيا الحوثي.

ونوه إلى أن المحاكمة على الرغم من عدم قانونيتها تفتقر لأدنى شروط المحاكمة العادلة، وكذا جلسة النطق بالحكم التي تمت دون معرفة المحاميين وحضورهم، مديناً

أيضا الحكم الجائر بإعدام صحفيين وكتاب الرأي والذي يناقض حرية الرأي والتعبير.

كما أدان استمرار مليشيا الحوثي بالتعنت والإصرار على إبقاء العشرات من الصحفيين والناشطين والسياسيين والعاملين في المجالات الإنسانية والحقوقية في سجونها وتلقيهم أصنافا من التعذيب مما يهدد حياتهم بالخطر.

وطالب تحالف رصد المجتمع الدولي ببذل كافة الجهود لوقف حكم الإعدام الجائر بحق الأربعة صحفيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد أو شرط خشية تعرضهم لجائحة الكورونا وخوفا من تفشي هذه الجائحة في سجون ومعتقلات الحوثي غير الخاضعة لأدنى معايير السلامة مما يهدد بوقوع كارثة حقيقية على مستوى البلد.