917 وفاة جديدة بـ «كورونا» في بريطانيا والحصيلة 9875

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن فيروس كورونا المستجد تسبب بـ917 وفاة جديدة في بريطانيا، ما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا في المستشفيات إلى 9875.
وسجلت 5234 إصابة جديدة بوباء «كوفيد - 19»، ما يرفع عدد المصابين في بريطانيا إلى 78991.
وفي قت سابق اليوم، ذكر مسؤولون في قطاع الصحة، أن عدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 823 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8937.
وقالت خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، إن أعمار من توفوا تراوحت بين 11 عاماً و102، وإن 33 منهم لم يكن لديهم مشكلات صحية أخرى.
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