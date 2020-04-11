فرنسا تسجّل 987 وفاة جديدة بكورونا في 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الجمعة، 987 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بينهم طفل.

وأعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون، مساء اليوم، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الوباء في فرنسا إلى 13197 وفاة منذ بدء انتشاره.

وحصلت 433 حالة من الوفيات الجديدة في دور المسنين والمرافق الطبية الاجتماعية، و554 في المستشفيات.

وذكر سالومون أن من بين ضحايا الوباء طفلاً عمره أقل من عشر سنوات كان في قسم الإنعاش في المنطقة الباريسية، موضحاً -خلال مؤتمره الصحافي اليومي- أن «أسباب الوفاة تبدو متعددة، حتى لو تم تشخيص إصابته بوباء كوفيد-19».

وكانت أصغر ضحايا هذا المرض سناً في فرنسا حتى الآن فتاة عمرها 16 عاماً.

لكن المتحدث أفاد بوجود «بصيص أمل ضئيل» مع تراجع عدد المرضى الذين ينقلون إلى أقسام الإنعاش لليوم الثاني على التوالي، إذ بلغ العدد 7004 مرضى، بتراجع 62 مريضاً.

وأضاف «يبدو أننا ندخل مرحلة استقرار على مستوى مرتفع، مع وباء لا يزال ينتشر بحيوية كبيرة، وبشكل متباين جداً، بحسب المناطق، مع نقل العديدين (إلى المستشفيات)، لذلك، علينا أن نبقى يقظين وحذرين تماماً».