«الصحة»: أكثر من 49 ألف فحص و370 إصابة جديدة بكورونا و150 حالة شفاء

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد/كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 49,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك، يبلغ مجموع الحالات المسجلة 3360.

كما أعلنت الوزارة وفاة حالتين لمصابين من الجنسية الآسيوية نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة. وبذلك، يبلغ عدد الوفيات في الدولة 16 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 150 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد/كوفيد-19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. وبذلك، يكون مجموع حالات الشفاء 418.

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