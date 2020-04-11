كورونا.. أكبر حصيلة يومية للوفيات في أميركا وقفزة ببريطانيا وتباطؤ في إيطاليا وإسبانيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأميركية تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة النصف مليون. كما رصدت أكثر من 2000 وفاة خلال 24 ساعة، وهو أعلى معدل يومي منذ تفشي الوباء بالبلاد.



وتفيد أحدث الأرقام بأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أودى حتى الحين بحياة أكثر من 100 ألف شخص، وأصاب نحو 1.7 مليون منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي.



وخلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، سُجلت 7156 وفاة، و96 ألفا و515 إصابة حول العالم، معظمها في الولايات المتحدة وأوروبا.



ويواصل الفيروس الانتشار بشكل سريع في الولايات المتحدة، حيث تجاوزت الإصابات نصف مليون في أرجاء البلاد، وتنفرد ولاية نيويورك بـ160 ألف إصابة بالفيروس.



وبذلك يبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالولايات المتحدة 18 ألفا و586 مقتربة بذلك من الرقم الأعلى في عدد الوفيات والمسجل في إيطاليا بـ18 ألفا و849 وفاة.



وفي نيويورك أكثر المدن الأميركية تأثرا بالفيروس، أظهرت صور لطائرة مسيرة بثتها قناة محلية دفن عشرات التوابيت في جزيرة هارت آيلاند.



وتستخدم هذه الجزيرة الواقعة في شمال شرق البرونكس منذ القرن التاسع عشر مقبرة للمشردين.

وأظهرت الصور التي بثتها قنوات محلية، عمالا يرتدون سترات واقية ويهيلون التراب على توابيت الضحايا.



قفزة ببريطانيا وفرنسا

وفي بريطانيا، قال مسؤولون اليوم السبت إن بريطانيا سجلت 917 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد من الوفيات بالفيروس خلال يوم واحد في البلاد، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 9875.



وفي فرنسا، بلغت الوفيات بكورونا نحو 987 في 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و197.



وشهدت فرنسا أمس الجمعة تسجيل 7120 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 124 ألفا و869.



تباطؤ في إيطاليا وإسبانيا

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات أمس الجمعة تسجيل 570 وفاة و3951 إصابة جديدة، مما يعني تواصل الانخفاض في الإصابات والوفيات في البلاد.



وحتى الآن لا تزال إيطاليا في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، إذ سجلت 18 ألفا و849 وفاة من أصل 147 ألفا و577 إصابة.



لكنها قد تتأخر إلى المرتبة الثانية خلال الساعات القليلة المقبلة بفعل تسارع وتيرة الوفيات في الولايات المتحدة الأميركية.



وفي إسبانيا، قالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا انخفض لليوم الثالث على التوالي اليوم السبت بعد تسجيل 510 وفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهذا أقل عدد يومي للوفيات منذ 23 مارس/آذار الماضي.



وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات الإجمالي زاد إلى 16 ألفا و353 وفاة، في حين قفز عدد الإصابات المؤكدة إلى 161 ألفا و852 حالة.



ويعتبر التباطؤ علامة مشجعة للبلاد التي شهدت وجود ثالث أكبر عدد من ضحايا الفيروس بعد إيطاليا والولايات المتحدة.





المصدر: وكالات