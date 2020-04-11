تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا بالقصر الكبير… شخصن من أسرة الطبيب المصاب

سجل إقليم العرائش، مساء الجمعة، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، لسيدة مسنة وشخصين من أسرة طبيب مصاب بالفيروس.

وحسب مصادر مطلعة، يتعلق الأمر بسيدة مسنة تنحدر من مدينة القصر الكبير، إضافة إلى شخصين آخرين من أسرة طبيب في القطاع الخاص من ذات المدينة، والذي تأكدت إصابته بفيروس كوفيد-19 مخبريا قبل أسبوع.

وأفاد ذات المصدر، أنه وبعد تأكد إصابة الطبيب، تم وضع أسرته رهن الحجر الصحي بمنزله، إلى حين ظهور نتائج التحليلات المخبرية، التي أكدت إصابتهما، ليتم وضعهما الجمعة، تحت المراقبة الطبية بمستشفى لالة مريم بالعرائش.

وبهذا، يصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بإقليم العرائش، 8 حالات، وحالة وفاة واحدة، فيما بلغ عدد المتعافين في المدينة 3 حالات.