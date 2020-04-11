تأجيل دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية لأجل غير مسمى بسبب كورونا

قررت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، أمس الجمعة، تأجيل نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال كاف، إنه مع انتشار الفيروس، وإغلاق أغلب المطارات حول العالم، تقرر تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية، المقررة إقامتها في الفترة بين 1 و3 ماي، وما بين 8 و10 ماي 2020.

كما أعلن الكاف، تأجيل تصفيات كأس العالم للسيدات، تحت 17 سنة، التي كانت مقررة في الفترة من 1 إلى 3 ماي ومن 15 إلى 17 مايو 2020. وأكد “كاف” أنه يراقب الوضع عن كثب، وسيعلن المواعيد الجديدة لاحقا.

وكان الاتحاد الأفريقي للكرة، ينوي إقامة مواجهتي ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال يومي 12 و13 يونيو المقبل، بدلا من الأول والثاني من مايو القادم كما كان محددًا لهما.

هذا ويجمع نصف نهائي دوري الابطال الزمالك والرجاء، فيما يجمع نصف النهائي الآخر بين الأهلي والوداد، وفي الكونفيدرالية، سيلتقي نهضة بركان مع مواطنه حسنية أكادير، بينما يجمع نصف النهائي الآخر بين بيراميدز وحوريا.