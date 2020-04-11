كورونا بالداخلة.. تحاليل 7 مخالطين سلبية والحالتان المصابتان في وضع مستقر

أكدت المديرية الجهوية للصحة بالداخلة- وادي الذهب، أن الوضعية الصحية لحالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد بمدينة الداخلة، “مستقرة”.

وأفاد بلاغ للمديرية، اليوم السبت، بأن الحالتين المؤكدة إصابتهما بمرض “كوفيد 19″، توجدان تحت الرعاية الصحية بالمستشفى العسكري لمدينة الداخلة، حيث تم التكفل بهما وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدا أن “حالتهما الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق”، وفق ما نقلت وكالة المغرب العربي للانباء.

وأضاف البلاغ، أن نتائج التحاليل المخبرية التي خضع لها 07 مخالطين للحالتين المؤكدة إصابتهما أثبتت أنهم لا يحملون الفيروس، مشيرا إلى أن نتائج التحليل المخبري جاءت كذلك سلبية بخصوص حالتين اشتبه في إصابتهما بفيروس “كورونا” ولجتا، أول أمس الخميس، مركز التشخيص الخاص بـ “كوفيد 19” بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالداخلة.

وطمأنت المديرية الجهوية للصحة، الرأي العام بخصوص الوضعية الوبائية بالجهة، داعية إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة لما لها من ضرر على استقرار المجتمع وأمن المواطنين.